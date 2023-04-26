"Мирный план" и не только. Никифоров раскрыл детали разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин сегодня, 26 апреля, во время переговоров обменялись мнениями о "мирном плане" КНР и формуле мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

По его словам, важен был сам факт переговоров, поскольку они возобновили диалог между странами. При этом такое событие совпало с назначением посла в Китае. Пресс-секретарь считает, что это может ознаменовать развитие украино-китайских отношений.

"Это только начало диалога. Нас проинформировали, что Китай назначит такого человека (спецпредставителя - ред.), где-то видел его имя. Посмотрим с чем он приедет. Я так понимаю, что приедет, чтобы подробно понять нашу позицию. Мы позитивно настроены на такой прямой диалог с Китаем", - отметил Никифоров.

Он добавил, что одной из тем обсуждений стали мирные инициативы для завершения войны России против Украины.

"Состоялся обмен мнениями, то есть глава КНР уже лично представил китайский "мирный план", который есть в публичном пространстве и очень известен. Президент Украины рассказал о своей формуле мира, которая является для нас приоритетной. Приятно, что есть определенные моменты, такие точки пересечения", - рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что точки зрения Украины и Китая совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия, его нераспространения. Также Пекин согласился, что нельзя брать в заложники ядерные объекты.

"Это те точки пересечения, с которых можно начинать развивать этот диалог. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира", - добавил Никифоров.

Он также подчеркнул, что пока еще рано ставить какие-либо оценки переговорам лидеров, поскольку это только первый шаг к восстановлению отношений между странами.