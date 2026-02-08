ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай и Канада становятся ближе: какое решение положило конец многолетней дипломатической войне

Китай, Воскресенье 08 февраля 2026 04:22
UA EN RU
Китай и Канада становятся ближе: какое решение положило конец многолетней дипломатической войне Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Китай отменил смертный приговор канадцу Роберту Шелленбергу, что может свидетельствовать о возможном потеплении отношений с Оттавой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.

Верховная народная судебная коллегия Китая приняла сенсационное решение - отменила смертный приговор канадцу Роберту Ллойду Шелленбергу. Этот шаг стал самым мощным сигналом к примирению за последнее десятилетие.

Дело, державшее мир в напряжении

История Шелленберга долгое время была символом "дипломатии заложников". Задержанный еще в 2014 году по обвинению в наркоторговле, он сначала получил 15 лет тюрьмы. Однако в 2019 году, на фоне ареста финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде, китайский суд внезапно изменил приговор на смертную казнь.

Международное сообщество называло этот процесс политической местью, а Amnesty International - "грубым нарушением права". Теперь, после лет безысходности, приговор отменен, а дело отправлено на пересмотр.

Визит Марка Карни в КНР

Эксперты связывают внезапное "милосердие" Пекина с недавним визитом премьер-министра Канады Марка Карни в КНР. Для Оттавы это шанс уменьшить экономическую зависимость от США, а для Китая - вернуть стратегического партнера.

Что это изменит для стран

  • Новое партнерство: Стороны уже объявили о намерениях создать новую дорожную карту отношений.

  • Экономический прорыв: Канада планирует расширить экспорт на гигантский рынок Китая.

  • Гуманитарный аспект: Шелленберг остается под стражей в городе Далянь, но угроза казни фактически исчезла.

Несмотря на отмену приговора, впереди новое судебное разбирательство в провинции Ляонин. Канада продолжает настаивать на полном помиловании своего гражданина. Однако сам факт такого юридического отступления Китая свидетельствует об одном: большая геополитика снова выбирает путь переговоров, а не ультиматумов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Китай Си Цзиньпинь
Новости
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ