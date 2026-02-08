ua en ru
Китай і Канада стають ближче: яке рішення поклало край багаторічній дипломатичній війні

Китай, Неділя 08 лютого 2026 04:22
Китай і Канада стають ближче: яке рішення поклало край багаторічній дипломатичній війні Фото: прем’єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Китай скасував смертний вирок канадцю Роберту Шелленбергу, що може свідчити про можливе потепління відносин із Оттавою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

Верховна народна судова колегія Китаю прийняла сенсаційне рішення — скасувала смертний вирок канадцю Роберту Ллойду Шелленбергу. Цей крок став найпотужнішим сигналом до примирення за останнє десятиліття.

Справа, що тримала світ у напрузі

Історія Шелленберга довгий час була символом «дипломатії заручників». Затриманий ще у 2014 році за звинуваченням у наркоторгівлі, він спочатку отримав 15 років тюрми. Проте у 2019 році, на тлі арешту фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу в Канаді, китайський суд раптово змінив вирок на смертну кару.

Міжнародна спільнота називала цей процес політичною помстою, а Amnesty International — «грубим порушенням права». Тепер, після років безвиході, вирок скасовано, а справу відправлено на перегляд.

Візит Марка Карні до КНР

Експерти пов’язують раптове «милосердя» Пекіна з недавнім візитом прем’єр-міністра Канади Марка Карні до КНР. Для Оттави це шанс зменшити економічну залежність від США, а для Китаю — повернути стратегічного партнера.

Що це змінить для країн

  • Нове партнерство: Сторони вже оголосили про наміри створити нову дорожню карту відносин.

  • Економічний прорив: Канада планує розширити експорт на гігантський ринок Китаю.

  • Гуманітарний аспект: Шелленберг залишається під вартою в місті Далянь, але загроза страти фактично зникла.

Попри скасування вироку, попереду новий судовий розгляд у провінції Ляонін. Канада продовжує наполягати на повному помилуванні свого громадянина. Проте сам факт такого юридичного відступу Китаю свідчить про одне: велика геополітика знову обирає шлях переговорів, а не ультиматумів.

