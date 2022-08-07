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Китай будет проводить "регулярные" учения возле Тайваня

Новина українською →
Воскресенье 07 августа 2022 15:57
Китай будет проводить "регулярные" учения возле Тайваня Фото: Китай будет проводить "регулярные" учения у Тайваня (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Сергей Пышкин

Китай готовится провести "регулярные" военные учения на востоке от срединной линии Тайваньского пролива.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Срединная линия, является узким проливом между островом Тайвань и материковым Китаем. Она выступает неофициальной линией контроля, которую обычно не пересекают военные самолеты, или же корабли обеих сторон.

О "регулярных" военных учениях сообщило государственное телевидение Китая. В телевидении срединную линию назвали "мнимой" и отметили, что она никогда не была признана юридически и была проведена США для военных нужд в прошлом веке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Также Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин начал игнорировать звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.

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