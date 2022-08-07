Китай будет проводить "регулярные" учения возле Тайваня

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Срединная линия, является узким проливом между островом Тайвань и материковым Китаем. Она выступает неофициальной линией контроля, которую обычно не пересекают военные самолеты, или же корабли обеих сторон.

О "регулярных" военных учениях сообщило государственное телевидение Китая. В телевидении срединную линию назвали "мнимой" и отметили, что она никогда не была признана юридически и была проведена США для военных нужд в прошлом веке.