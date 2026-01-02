ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай за 2025 год получил десятки партий подсанкционного российского газа

Китай, Пятница 02 января 2026 15:52
UA EN RU
Китай за 2025 год получил десятки партий подсанкционного российского газа Фото: Китай закупает российский сжиженный газ, несмотря на западные санкции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Западные антироссийские санкции не остановили Китай от закупки сжиженного природного газа России. В течение прошлого года китайские компании получили 22 партии СПГ двух российских проектов, которые находятся под санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство со ссылкой на данные аналитических компаний Kpler и LSEG пишет, что одна партия российского СПГ отправилась в Китай с "Портовой", а остальные - с экспортного проекта Arctic LNG 2.

Оба российских проекта находятся под санкциями как США, так и Европы. В то же время две государственные компании Китая владеют долями по 10% в Arctic LNG 2, что объясняет активные закупки подсанкционного СПГ России.

Все 22 партии газа были доставлены в СПГ-терминал Бэйхай, который расположен на юго-западном побережье Китая. Из "Портовой" в Бэйхай танкер прибыл только один раз 8 декабря.

Reuters сообщило, что владельцев и операторов судов, которые транспортировали подсанкционный газ в Китай, установить не удалось.

Экспорт российского газа в Китай

Напомним, ранее СМИ писали, что Россия сосредоточилась на увеличении экспорта природного газа в Китай. Пекин покупает российский газ по сниженной цене.

Отметим, недавно российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую партию в Китай с момента введения санкций США в январе. Это является очередным признаком усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой.

РБК-Украина также писало, что экспорт сжиженного природного газа России в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре. Это произошло из-за того, что покупатели отбросили риск западных санкций, чтобы получить доступ к более дешевому топливу.

Кроме того, западные санкции заставили страну-агрессора на несколько лет отложить свои планы по утроению производства сжиженного природного газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Китай Газ
Новости
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем