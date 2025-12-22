ua en ru
Экспорт сжиженного газа из РФ в Китай вырос до рекордного уровня, - Bloomberg

Понедельник 22 декабря 2025 11:52
Экспорт сжиженного газа из РФ в Китай вырос до рекордного уровня, - Bloomberg Фото: экспорт сжиженного газа из РФ в Китай вырос до рекордного уровня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Экспорт российского сжиженного природного газа в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре, поскольку покупатели отбросили риск западных санкций, чтобы получить доступ к более дешевому топливу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, поставки охлажденного газа из России выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом и достигли 1,6 млн тонн в прошлом месяце, как показали таможенные данные, опубликованные в минувшие выходные. Этот скачок позволил России обогнать Австралию, став крупнейшим поставщиком Китая после Катара.

Поставки из России удвоились, тогда как поставки из Австралии сократились на треть по сравнению с прошлым годом.

Россия вышла на крупнейший газовый рынок Азии, чтобы компенсировать сокращение поставок в Европу, которая была крупнейшим покупателем Москвы в течение десятилетий до вторжения в Украину. Ей пришлось снизить цены, чтобы повысить свою привлекательность - ее СПГ был самым дешевым среди 12 поставщиков в Китай.

При этом Китай не импортировал американский СПГ с февраля, частично из-за торговых конфликтов и слабого спроса. Крупные государственные компании также все больше диверсифицируют свои источники, пытаясь продавать контрактные объемы на мировых рынках, что легче для американских контрактов, которые, как правило, не имеют пунктов о назначении.

Что предшествовало

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия сосредоточилась на увеличении экспорта природного газа в Китай. Кремль поставляет газ китайцам по сниженной цене.

Также сообщалось, что российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую партию в Китай с момента введения санкций США в январе. Это является очередным признаком усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой.

