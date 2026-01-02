ua en ru
Головна » Новини » У світі

Китай за 2025 рік отримав десятки партій підсанкційного російського газу

Китай, П'ятниця 02 січня 2026 15:52
Китай за 2025 рік отримав десятки партій підсанкційного російського газу Фото: Китай закуповує російський скраплений газ, попри західні санкції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Західні антиросійські санкції не зупинили Китай від закупівлі скрапленого природного газу Росії. Впродовж минулого року китайські компанії отримали 22 партії СПГ двох російських проєктів, які перебувають під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство з посиланням на дані аналітичних компаній Kpler і LSEG пише, що одна партія російського СПГ відправилася до Китаю із "Портової", а решта - з експортного проєкту Arctic LNG 2.

Обидва російських проєкти перебувають під санкціями як США, так і Європи. Водночас дві державні компанії Китаю володіють частками по 10% в Arctic LNG 2, що пояснює активні закупівлі підсанкційного СПГ Росії.

Усі 22 партії газу було доставлено до СПГ-термінала Бейхай, який розташований на південно-західному узбережжі Китаю. З "Портової" до Бейхаю танкер прибув лише одного разу 8 грудня.

Reuters повідомило, що власників та операторів суден, які транспортували підсанкційний газ до Китаю, встановити не вдалося.

Експорт російського газу до Китаю

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Росія зосередилась на збільшенні експорту природного газу до Китаю. Пекін купляє російський газ за зниженою ціною.

Зазначимо, нещодавно російський експортний завод зрідженого природного газу доставив свою першу партію до Китаю з моменту запровадження санкцій США у січні. Це є черговою ознакою посилення енергетичної співпраці між Пекіном та Москвою.

РБК-Україна також писало, що експорт зрідженого природного газу Росії до Китаю зріс до рекордного рівня в листопаді. Це сталося через те, що покупці відкинули ризик західних санкцій, щоб отримати доступ до дешевшого палива.

Крім того, західні санкції змусили країну-агресорку на кілька років відкласти свої плани щодо потроєння виробництва скрапленого природного газу.

Російська Федерація Китай Газ
