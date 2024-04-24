Россия будет поставлять газ в Китай почти на 30% дешевле, чем в ЕС, - Bloomberg

Россия сосредоточилась на увеличении экспорта природного газа в Китай. Кремль снабжает газ китайцам по сниженной цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По предварительным данным, цена на газ для Китая будет на 28% ниже, чем для остальных европейских клиентов России. Согласно данным, так будет до 2027 года.

Такая стоимость газа обусловлена юажанием РФ усилить энергетические связи с Китаем. Однако Россия имеет ограниченные финансовые возможности, что усложняет процесс и заставляет россиян искать альтернативные пути.

Интересно и то, что Россия стремилась зайти на азиатский рынок газа еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Азиатская часть должна была заменить европейских клиентов, что, вероятно, со временем сокращали бы потребление газа.

Сотрудничество Китая и РФ

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике поддержку Китаем российской военной промышленности. Он заявил, что Пекин внес основной вклад в войну Москвы против Украины, снабжая критически важными компонентами для вооружений, пишет издание.

В частности, Китай дипломатично и экономически поддерживал Россию с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. За это время между странами резко возросло, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

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