Санкции сорвали планы РФ увеличить производство сжиженного газа

Россия, Четверг 25 декабря 2025 19:13
Санкции сорвали планы РФ увеличить производство сжиженного газа Фото: санкции ударили по всем российским проектам по сжиженному газу (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Западные санкции заставили РФ на несколько лет отложить свои планы по утроению производства сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, которое цитирует российского вице-премьер-министра Александра Новака.

Новак заявил, что РФ планировала достичь ежегодного уровня производства СПГ в 100 миллионов тонн. В то же время он отметил, что "очевидно, что из-за санкций возникнет задержка на несколько лет" в достижении этой цели.

Производство 100 миллионов тонн суперохлажденного топлива, которое РФ планировала к 2030 году, позволило бы стране-агрессору достичь 20% мировой доли рынка.

Однако России придется отложить эти планы из-за введения санкций западными странами, включая США, в том числе и на российский СПГ.

США внесли в "черный список" все проекты РФ по сжиженному газу, как текущие, так и будущие, за исключением "Ямал СПГ". Кроме того, санкции коснулись и флота за поставки российского топлива другим странам.

Экспорт российского газа в Китай

Напомним, ранее СМИ писали, что Россия сосредоточилась на увеличении экспорта природного газа в Китай. Пекин покупает российский газ по сниженной цене.

Отметим, недавно российский экспортный завод сжиженного природного газа доставил свою первую партию в Китай с момента введения санкций США в январе. Это является очередным признаком усиления энергетического сотрудничества между Пекином и Москвой.

РБК-Украина также писало, что экспорт сжиженного природного газа России в Китай вырос до рекордного уровня в ноябре. Это произошло из-за того, что покупатели отбросили риск западных санкций, чтобы получить доступ к более дешевому топливу.

