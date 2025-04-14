Китаец в украинском плену попросил помощи у Пекина

Китайцы в плену ВСУ

Напомним, о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне РФ и были вооружены, стало известно 8 апреля.

Практически сразу же министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что временного поверенного в делах Китая в Украине вызвали в МИД, чтобы потребовать объяснений.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя скандальную ситуацию, заявил, что Пекин "выясняет ситуацию".

При этом спикер Госдепа США Тэмми Брюс в ответ на вопрос об участии китайцев в войне против Украины подчеркнула, что Китай - это основной пособник России в войне.

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