Китаєць в українському полоні попросив допомоги в Пекіна

Китайці в полоні ЗСУ

Нагадаємо, про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ і були озброєні, стало відомо 8 квітня.

Практично відразу ж міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні викликали в МЗС, щоб вимагати пояснень.

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи скандальну ситуацію, заявив, що Пекін "з'ясовує ситуацію".

При цьому речник Держдепу США Теммі Брюс у відповідь на запитання про участь китайців у війні проти України наголосила, що Китай - це основний пособник Росії у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.