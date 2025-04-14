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Китаєць в українському полоні попросив допомоги в Пекіна

Фото: Чжанг Ренбо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Китайський солдат, який потрапив у полон ЗСУ, звернувся до уряду КНР. Він хоче, щоб Пекін допоміг його звільнити.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це громадянин КНР заявив під час пресконференції.

"Ми сподіваємося, що китайський уряд може допомогти здійснити обмін між Україною і Росією, і ми повернемося до Китаю", - заявив полонений Чжанг Ренбо.

Варто зауважити, що раніше президент України Володимир Зеленський допускав, що Україна може обміняти як полонених північнокорейців, так і полонених китайців. Але натомість він хоче повернути з російського полону українських захисників.

Китайці в полоні ЗСУ

Нагадаємо, про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ і були озброєні, стало відомо 8 квітня.

Практично відразу ж міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні викликали в МЗС, щоб вимагати пояснень.

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи скандальну ситуацію, заявив, що Пекін "з'ясовує ситуацію".

При цьому речник Держдепу США Теммі Брюс у відповідь на запитання про участь китайців у війні проти України наголосила, що Китай - це основний пособник Росії у війні.

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