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Украина готова обменять захваченных в плен китайцев: Зеленский назвал условие

Киев, Среда 09 апреля 2025 20:28
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Украина готова обменять захваченных в плен китайцев: Зеленский назвал условие Иллюстративное фото: Украина может обменять китайских солдат, которые попали в плен (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может обменять захваченных в плен граждан Китая, но только на украинских защитников в российском плену.

Как передает РБК-Украина, об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что двое захваченных в плен китайских граждан были доставлены в СБУ в Киев. В отличие от северокорейских пленных, они оказались более "разговорчивыми", и к ним могут быть допущены журналисты для интервью.

По его словам, северокорейцам, которые попали в плен ВСУ, сделали операции. Они живые и находятся в Украине.

"Мы хотели бы их обменять. Мы готовы их менять только на украинских воинов, находящихся в плену. Мы передали такой сигнал", - отметил Зеленский.

Китайцы попали в плен

Напомним, украинские воины из 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ на днях взяли двух граждан Китая в плен в Донецкой области. Они воевали на стороне России и были вооружены.

Как отметил сегодня, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский, что официально известно о более чем 150 китайцах в рядах российской армии.

При этом источники РБК-Украина в спецслужбах уже раскрыли имена граждан Китая, которые были взяты в плен.

Также собеседники издания предоставили доказательства, которые подтверждают участие китайцев в войне против Украины.

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