Украина готова обменять захваченных в плен китайцев: Зеленский назвал условие
Украина может обменять захваченных в плен граждан Китая, но только на украинских защитников в российском плену.
Как передает РБК-Украина, об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что двое захваченных в плен китайских граждан были доставлены в СБУ в Киев. В отличие от северокорейских пленных, они оказались более "разговорчивыми", и к ним могут быть допущены журналисты для интервью.
По его словам, северокорейцам, которые попали в плен ВСУ, сделали операции. Они живые и находятся в Украине.
"Мы хотели бы их обменять. Мы готовы их менять только на украинских воинов, находящихся в плену. Мы передали такой сигнал", - отметил Зеленский.
Китайцы попали в плен
Напомним, украинские воины из 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ на днях взяли двух граждан Китая в плен в Донецкой области. Они воевали на стороне России и были вооружены.
Как отметил сегодня, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский, что официально известно о более чем 150 китайцах в рядах российской армии.
При этом источники РБК-Украина в спецслужбах уже раскрыли имена граждан Китая, которые были взяты в плен.
Также собеседники издания предоставили доказательства, которые подтверждают участие китайцев в войне против Украины.
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