Украина готова обменять захваченных в плен китайцев: Зеленский назвал условие

Украина может обменять захваченных в плен граждан Китая, но только на украинских защитников в российском плену.

Как передает РБК-Украина , об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что двое захваченных в плен китайских граждан были доставлены в СБУ в Киев. В отличие от северокорейских пленных, они оказались более "разговорчивыми", и к ним могут быть допущены журналисты для интервью.

По его словам, северокорейцам, которые попали в плен ВСУ, сделали операции. Они живые и находятся в Украине.

"Мы хотели бы их обменять. Мы готовы их менять только на украинских воинов, находящихся в плену. Мы передали такой сигнал", - отметил Зеленский.