Якщо борт з Уханя сяде в Харкові, то це буде транзит, - глава Харківської ОДА

Фото: Олексій Кучер (facebook / olexiykucher)

Далі громадяни будуть переміщені в інші місця

У разі прильоту літака з евакуйованими громадянами з Уханя в Харків, це буде транзитна зупинка. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, далі громадяни будуть переміщені в інші місця.

"Якщо борт прибуде в Харківську область, то Харків є транзитом. Далі людей будуть переміщати. Поки не відомо куди. Це координує уряд", - повідомив Кучер.

Також голова Харківської ОДА повідомив, що евакуйовані громадяни не будуть заходити на територію терміналу аеропорту.

"Всі люди будуть переміщені в автобуси. Вони пройдуть ще одну перевірку, яка буде вже третьою. В термінал вони не заходять. Вони відразу переміщуються в автобуси і просуваються далі", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що український літак, який евакуює українських громадян та іноземців з китайського Уханя, змінив курс на Харків. Спочатку приліт очікувався в аеропорту "Бориспіль" близько 8 ранку. При цьому на даний момент літак кружляє між Полтавою і Дніпром. Офіційно інформацією про прибуття літака поки немає.

Також повідомлялося, що по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.