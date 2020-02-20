ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Якщо борт з Уханя сяде в Харкові, то це буде транзит, - глава Харківської ОДА

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 08:53
Якщо борт з Уханя сяде в Харкові, то це буде транзит, - глава Харківської ОДА
Фото: Олексій Кучер (facebook / olexiykucher)

Далі громадяни будуть переміщені в інші місця

У разі прильоту літака з евакуйованими громадянами з Уханя в Харків, це буде транзитна зупинка. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, далі громадяни будуть переміщені в інші місця.

"Якщо борт прибуде в Харківську область, то Харків є транзитом. Далі людей будуть переміщати. Поки не відомо куди. Це координує уряд", - повідомив Кучер.

Також голова Харківської ОДА повідомив, що евакуйовані громадяни не будуть заходити на територію терміналу аеропорту.

"Всі люди будуть переміщені в автобуси. Вони пройдуть ще одну перевірку, яка буде вже третьою. В термінал вони не заходять. Вони відразу переміщуються в автобуси і просуваються далі", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що український літак, який евакуює українських громадян та іноземців з китайського Уханя, змінив курс на Харків. Спочатку приліт очікувався в аеропорту "Бориспіль" близько 8 ранку. При цьому на даний момент літак кружляє між Полтавою і Дніпром. Офіційно інформацією про прибуття літака поки немає.

Також повідомлялося, що по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.

Евакуація з Уханя: літак змінив курс на Харків В Японії від коронавірусу померли два пасажири лайнера Diamond Princess
Новини України ХарківХарківевакуаціявирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся