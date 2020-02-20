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У Південній Кореї через коронавірус людей закликають не виходити на вулиці

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 09:37
У Південній Кореї через коронавірус людей закликають не виходити на вулиці
Ілюстративне фото (pixabay)

Відповідні рекомендації видав мер міста Тегу

Міський голова південнокорейського міста Тегу сьогодні, 20 лютого, закликав жителів міста не виходити з будинків, у зв'язку з новим сплеском коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що всього в місті проживає 2,5 млн осіб.

Рекомендації були озвучені після того, як південно-східний місто і довколишні населені пункти повідомили про 35 додаткових випадках зараження новими коронавірусом.

У місцевих органах охорони здоров'я повідомили, що 28 з цих пацієнтів ходили на церковні служби разом з пацієнтом, у якого коронавірус виявили раніше.

Всього Південна Корея повідомила про 82 випадках захворювання коронавірусом.

Відзначимо, на даний момент очікується приліт в Україну літака з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського міста Ухань. Приліт рейсу очікувалося близько 8 ранку в аеропорт "Бориспіль", проте на даний момент літак кружляє в небі між Полтавою і Дніпром на підльоті до Харкова. Офіційної інформації про місце прильоту поки немає.

У МОЗ заявили, що у громадян, які прилетіли в Україну прямими рейсами з Китаю, не було зафіксовано коронавіруса під час інкубаційного періоду.

Нагадаємо, кількість загиблих від пневмонії, викликана новим різновидом коронавірусу COVID-19, в Китаї зросла до 2 118 осіб.

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