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Літак з Уханя приземлився в "Борисполі" на дозаправку, - МВС

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 09:50
Літак з Уханя приземлився в "Борисполі" на дозаправку, - МВС
Фото: літак з Уханя (РБК-Україна)

Далі літак летить у Харків

Літак з евакуйованими громадянами з Уханя приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, далі він летить в аеропорт Харкова. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 9:40 ранку. У "Борисполі" він проведе дозаправку і попрямує в аеропорт Харкова.

"Літак з евакуйованими Українські з Китаю приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку. Там він дозаправитися пальним і вилетить в Міжнародний аеропорт Харків. За доповіддю екіпажу і медперсоналу супроводу всі на борту літака здорові і можуть продовжувати політ", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, спочатку очікувалося, що літак з Уханя прилетить 20 лютого близько 8 ранку в "Бориспіль". Проте вранці, згідно з даними радара, літак змінив курс і кружляв між Полтавською та Дніпропетровською областями на підльоті до аеропорту Харкова.

Також РБК-Україна писало, що в разі прильоту літака в Харків, це буде транзитна зупинка. За словами глави Харківської ОДА Олексія Кучера, евакуйовані громадяни будуть спрямовані в інші місця автобусами.

Очікується, що евакуйованих повинні доставити для обсервації Нові Санжари (Полтавська область). Раніше місцеві жителі Нових Санжар влаштували акцію протесту поблизу медичного центру, куди очікувалося прибуття евакуйованих з Уханя.

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