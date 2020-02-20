ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв коронавіруса перевищила 2100 осіб

Новини » В світі     20.02.2020 - 04:57
Кількість жертв коронавіруса перевищила 2100 осіб
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Rskmrscnm підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб

Кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим видом коронавірусу COVID-19, в Китаї зросла до 2 118 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я КНР.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб. Зараз хворіють 56 303 людини (11 864 людини перебувають у важкому стані), 16 155 осіб вилікувались і виписані з лікарень.

За минулу добу загалом по країні були виявлені 394 підтверджених випадки зараження, зареєстровані 114 летальних випадків (з них 108 - в провінції Хубей) і виписалися 1 779 одужалих пацієнти.

В Гонконзі виявлено 65 заражень (з них дві людини загинули, п'ять одужали), в Макао знайшли десять інфікованих (шість з них вже виписані), на Тайвані заразилися 24 особи (з них одна людина померла і дві вилікувалися).

Нагадаємо, що влада Китаю просить одужалих людей здавати кров для лікування коронавірусу COVID-19, щоб можна було отримати плазму для лікування інших, які перебувають в критичному стані.

РБК-Україна писало, що старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. У 2% випадків інфікування вірус є смертельним; ризик смерті збільшується, чим старша людина.

Літак з евакуйованими українцями після посадки в Казахстані вилетів до Києва Євросоюз профінансує повернення додому пасажирів з Diamond Princess
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся