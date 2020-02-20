Кількість жертв коронавіруса перевищила 2100 осіб

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Rskmrscnm підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб

Кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим видом коронавірусу COVID-19, в Китаї зросла до 2 118 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію з охорони здоров'я КНР.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб. Зараз хворіють 56 303 людини (11 864 людини перебувають у важкому стані), 16 155 осіб вилікувались і виписані з лікарень.

За минулу добу загалом по країні були виявлені 394 підтверджених випадки зараження, зареєстровані 114 летальних випадків (з них 108 - в провінції Хубей) і виписалися 1 779 одужалих пацієнти.

В Гонконзі виявлено 65 заражень (з них дві людини загинули, п'ять одужали), в Макао знайшли десять інфікованих (шість з них вже виписані), на Тайвані заразилися 24 особи (з них одна людина померла і дві вилікувалися).

Нагадаємо, що влада Китаю просить одужалих людей здавати кров для лікування коронавірусу COVID-19, щоб можна було отримати плазму для лікування інших, які перебувають в критичному стані.

РБК-Україна писало, що старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. У 2% випадків інфікування вірус є смертельним; ризик смерті збільшується, чим старша людина.