ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Евакуйованих з Уханя везуть в медцентр "Нові Санжари", - ДСНС

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 10:15
Евакуйованих з Уханя везуть в медцентр "Нові Санжари", - ДСНС
Фото: літак з Уханя на дозаправку в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

По прильоту в Харків евакуйованих доставлять в Полтавську область

Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила, що евакуйованих з китайського Уханя після прильоту в Харків доставлять в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області. Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

Як зазначили в ДСНС, під час проміжної посадки в Алма-Ати (Казахстан), а також під час контролю на борту літака під час польоту підтвердив відсутність симптомів коронавірусу.

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі і під охороною поліції вони будуть доставлені на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області. Протягом 14 днів там вони будуть знаходитися в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, в 9:40 літак з Уханя приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку. Після цього літак повинен прилетіти в Харків, звідки евакуйовані будуть переміщені в спеціальні установи для обсервації.

Раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області місцеві жителі влаштували акцію протесту поблизу медичного центру "Нові Санжари", де нібито повинні розмістити евакуйованих з Уханя українців. Протестувальники перекрили дорогу до медцентру, також відбулися зіткнення з поліцією.

Евакуйовані з Уханю українці прибули в "Бориспіль" У Південній Кореї через коронавірус людей закликають не виходити на вулиці
Новини України евакуаціявирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся