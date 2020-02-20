Евакуйованих з Уханя везуть в медцентр "Нові Санжари", - ДСНС

Фото: літак з Уханя на дозаправку в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

По прильоту в Харків евакуйованих доставлять в Полтавську область

Державна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила, що евакуйованих з китайського Уханя після прильоту в Харків доставлять в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" у Полтавській області. Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

Як зазначили в ДСНС, під час проміжної посадки в Алма-Ати (Казахстан), а також під час контролю на борту літака під час польоту підтвердив відсутність симптомів коронавірусу.

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі і під охороною поліції вони будуть доставлені на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області. Протягом 14 днів там вони будуть знаходитися в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, в 9:40 літак з Уханя приземлився в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку. Після цього літак повинен прилетіти в Харків, звідки евакуйовані будуть переміщені в спеціальні установи для обсервації.

Раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області місцеві жителі влаштували акцію протесту поблизу медичного центру "Нові Санжари", де нібито повинні розмістити евакуйованих з Уханя українців. Протестувальники перекрили дорогу до медцентру, також відбулися зіткнення з поліцією.