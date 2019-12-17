У Китаї на шахті стався обвал вугілля, десятки загиблих

Ще двоє людей залишилися в пастці
У вівторок, 17 грудня, в результаті обвалу вугілля на шахті в китайській в провінції Гуйчжоу загинули 14 осіб, які перебували у цей час під землею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Xinhua.
Так, 14 шахтарів були знайдені мертвими, а двоє інших залишилися в пастці під землею. Сім робочих були доставлені в безпечне місце. Під час обвалу під землею працювали 23 людини.
На даний момент ведуться рятувальні роботи та розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південному заході Китаю в місті Ібіне сталося затоплення шахти, в результаті чого загинули чотири людини.
Також повідомлялося, що на сході Китаю в провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб.
Ще раніше в Китаї в провінції Хенань стався вибух на газопереробному заводі, в результаті чого загинуло десять осіб. Крім того, 19 людей серйозно постраждали, п'ятеро вважаються зниклими безвісти.
Також РБК-Україна писало, що у Німеччині 8 листопада стався вибух на шахті, в результаті якого двоє людей загинули та понад 30 були заблоковані під землею.