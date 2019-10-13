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У Китаї стався вибух у кафе, є жертви

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 11:19
У Китаї стався вибух у кафе, є жертви
Фото: поліція Китаю (xa-police.gov.cn)

В результаті події ще дев'ять осіб отримали поранення

На сході Китаю в провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Global Times.

За даними видання, ще дев'ять осіб отримали поранення. Інформації про стан їх здоров'я поки не надходило.

Наголошується, що пошуково-рятувальна операція на місці події майже завершена.

Нагадаємо, 12 жовтня на кордоні Сомалі і Кенії стався вибух придорожнього фугасу, в результаті чого загинули щонайменше десять кенійських правоохоронців.

Крім того, 10 жовтня в австрійському місті Лінц прогримів вибух. В результаті події дев'ять людей постраждали, двоє з них отримали важкі поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Китаї в результаті пожежі на фабриці виробництва предметів першої необхідності загинули 19 осіб. Повідомляється, що пожежа сталася в ніч на 30 вересня в місті Нінбо. Що стало причиною, поки не відомо. 8 осіб вдалося врятувати, з них 3 особи травмовано.

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