У Китаї в результаті вибуху на заводі загинули 10 людей

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ще 19 людей отримали поранення

У Китаї в провінції Хенань в результаті вибуху на газопереробному заводі загинули 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Украна зі ссликой на Центральне телебачення Китаю.

Відзначається, що ще 19 осіб серйозно постраждали, п'ятеро вважаються зниклими без вести. Відомо, що вибух стався в повітророзподільної установці на фабриці в місті Саньменься, ударна хвиля від вибуху вибила скло у прилеглих будівель.

Раніше повідомлялося, що 19 липня в центральному Китаї стався потужний вибух на заводі, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули. 18 осіб отримали поранення, ще 12 - пропали безвісти.

РБК-Україна писало, що на сході Китаю стався вибух на хімічному заводі, в результаті чого загинули двоє людей, ще дев'ять отримали поранення. Вибух прогримів під час порятунку працівника, який потрапив в виробничий резервуар. Пізніше стало відомо, що в Китаї кількість жертв вибуху на хімічному заводі зросла до 62 осіб.