В Китае на шахте произошел обвал угля, десятки погибших

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Еще двое человек остались в ловушке

Во вторник, 17 декабря, в результате обвала угля на шахте в китайской в провинции Гуйчжоу погибли 14 человек, которые находились в это время под землей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Xinhua.

Так, 14 шахтеров были найдены мертвыми, а двое других остались в ловушке под землей. Семь рабочих были доставлены в безопасное место. Во время обвала под землей работали 23 человека.

На данный момент ведутся спасательные работы и расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что н а юго-западе Китая в городе Ибине произошло затопление шахты, в результате чего погибли четыре человека.

Также сообщалось, что на востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Еще ранее в Китае в провинции Хэнань произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе, в результате чего погибли десять человек. Кроме того, 19 человек серьезно пострадали, пятеро числятся пропавшими без вести.

Также РБК-Украина писало, что в Германии 8 ноября произошел взрыв на шахте, в результате которого двое человек пострадали и более 30 были заблокированы под землей.