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У Китаї затопило вугільну шахту, є жертви

Новини » Надзвичайні події     14.12.2019 - 20:28
У Китаї затопило вугільну шахту, є жертви
Фото: рятувальні роботи в Китаї (twitter.com/PDChina)

У результаті події загинули чотири людини, ще 12 вважаються пропавшимы безвісти

На південному заході Китаю в місті Ибине сталося затоплення шахти, в результаті чого загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTN.

Також повідомляється, що 14 осіб вважаються зниклими без вести.

Інцидент стався на території муніципального повіту Гунсянь.

На місці події активно ведуться рятувальні роботи. Причини аварії з'ясовуються, ведеться слідство.

Нагадаємо, на сході Китаю в провінції Цзянсу стався вибух газу в кафе, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб.

Ще раніше в Китаї в провінції Хенань в результаті вибуху на газопереробному заводі загинуло десять осіб. Крім того, 19 людей серйозно постраждали, п'ятеро вважаються зниклими без вести. Вибух стався в повітророзподільної установки на фабриці в місті Саньмэнься

Крім того, 12 жовтня на кордоні Сомалі і Кенії стався вибух придорожнього фугасу, в результаті чого загинули щонайменше десять кенійських правоохоронців.

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