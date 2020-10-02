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У Китаї сталася пожежа в туристичній зоні, загинули 13 осіб

Село Сяошаньян, П'ятниця 02 жовтня 2020 10:02
У Китаї сталася пожежа в туристичній зоні, загинули 13 осіб
Фото: карета швидкої медичної допомоги (facebook.com sergii kostezh)
Автор: Андрій Козловський

У китайській провінції Шаньсі в туристичній зоні спалахнула пожежа. У результаті інциденту загинули 13 людей та ще 15 постраждали.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, пожежа спалахнула близько 13 години в турзоні Тайтайшань в селі Сяошаньян в міському окрузі Тайюань, у виставковому залі, де представлені снігові скульптури. Зазначається, що 15 постраждалих доставили у лікарні і наразі вони перебувають у стабільному стані.

Правоохоронці розпочали розслідування причин виникнення пожежі.

Нагадаємо, 25 вересня у китайському місті Дунгуань провінції Гуандун сталася пожежа у лабораторії Huawei.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у південно-західному китайському місті Чунцин 16 людей загинули у вугільній шахті.

Також раніше в Китаї сталося обвалення в ресторані, загинули і постраждали понад 50 людей.

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