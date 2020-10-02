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В Китае произошел пожар в туристической зоне, погибли 13 человек

Село Сяошаньян, Пятница 02 октября 2020 10:02
В Китае произошел пожар в туристической зоне, погибли 13 человек
Фото: карета скорой медицинской помощи (facebook.com sergii kostezh)
Автор: Андрей Козловский

В китайской провинции Шаньси в туристической зоне вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли 13 человек и еще 15 пострадали.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, пожар вспыхнул около 13 часов в турзоне Тайтайшань в селе Сяошаньян в городском округе Тайюань, в выставочном зале, где представлены снежные скульптуры. Отмечается, что 15 пострадавших доставили в больницу и сейчас они находятся в стабильном состоянии.

Правоохранители начали расследование причин возникновения пожара.

Напомним, 25 сентября в китайском городе Дунгуань провинции Гуандун произошел пожар в лаборатории Huawei.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в юго-западном китайском городе Чунцин 16 человек погибли в угольной шахте.

Также ранее в Китае произошло обрушение в ресторане, погибли и пострадали более 50 человек.

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