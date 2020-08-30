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У Китаї сталося обвалення в ресторані, загинули і постраждали понад 50 людей

Китай, Неділя 30 серпня 2020 08:58
У Китаї сталося обвалення в ресторані, загинули і постраждали понад 50 людей
Фото: обрушене будинок, в якому розташовувався ресторан (xinhuanet.com)
Автор: Максим Зайченко

У місті Ліньфень провінції Шаньсі в Китаї сталося обвалення ресторану. Під час інциденту там святкували день народження.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Інцидент стався близько 9:40 ранку 29 серпня, коли родичі та інші жителі села брали участь у святкуванні дня народження 80-річного чоловіка у ресторані "Цзюйсянь".

"О 3:52 ранку 30 серпня завершилася пошуково-рятувальна робота. З-під завалів обваленої двоповерхової будівлі були витягнуті 57 осіб, у тому числі 29 осіб загинули, семеро отримали важкі поранення і ще 21 людина отримала легкі поранення. Життям семи важко поранених нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Нині ведеться розслідування причин НП.

Нагадаємо, раніше в Китаї закрили село після смерті від бубонної чуми.

Крім цього, раніше у Китаї вибухнув бензовоз, майже десять загиблих і сотні поранених.

Також РБК-Україна писало, що в Китаї чоловік напав з ножем на школярів: постраждали 40 осіб.

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