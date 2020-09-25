У Китаї сталася пожежа в лабораторії Huawei

Фото: пожежа в лабораторії Huawei (скрін відео twitter.com/disclosetv)

Сьогодні, 25 вересня, у китайському місті Дунгуань провінції Гуандун сталася пожежа у лабораторії Huawei. В ній тестують обладнання для мереж 4G і 5G.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, пожежа у дослідницькій лабораторії компанії Huawei сталася о 15:16 за місцевим часом. Рятувальники ліквідували її о 16:50. Відомо, що у цій лабораторії працює близько 25 тисяч людей, однак ніхто не постраждав.

Причина загоряння залишається неясною. Компанія Huawei поки не дала ніяких коментарів.

Autre vidéo du centre de recherche en feu. pic.twitter.com/zwq7ards7J — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) September 25, 2020

Нагадаємо, раніше в американському штаті Техас сталася масштабна пожежа на фабриці поліетилену.

Крім того, у місті Тепліце на півночі Чехії, недалеко від кордону з Німеччиною, сталася пожежа на складах зі списаними боєприпасами.