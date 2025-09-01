Качество воздуха в Киеве резко ухудшилось: где ситуация хуже всего
По состоянию на утро 1 сентября в столице фиксируется временное ухудшение состояния воздуха. Причиной являются метеорологические условия, способствующие накоплению пыли в приземном слое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Где зафиксирован высокий уровень загрязненности
По данным стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха, на нескольких локациях индекс качества воздуха превысил 80 баллов, что соответствует высокому уровню загрязненности.
Правый берег:
- просп. Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха составляет 79 (высокий уровень);
- ул. Туровская, 28 - 82 (высокий уровень);
- ул. Щусева, 20 - 83 (высокий уровень);
- ул. Китаевская, 22 - 68 (средний уровень);
- просп. Берестейский, 97 - 64 (средний уровень).
Левый берег:
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - 77 (высокий уровень);
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 -78 (высокий уровень).
Рекомендации для киевлян
До улучшения ситуации жителям столицы советуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить больше воды;
- по возможности пользоваться очистителями воздуха.
Следить за качеством воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно на сайте asm.kyivcity.gov.ua и в приложении "Киев Цифровой".
Ранее РБК-Украина рассказывало, что влияет на состояние воздуха в Украине. В Укргидрометцентре объясняют, что основные источники загрязнения - транспортные выхлопы и отопление твердым топливом. Наиболее уровень опасных частиц PM2.5 в городах растет в холодное время года.
Также мы писали, что война в Украине вызвала масштабные экологические последствия - от загрязнения воздуха, воды и почв до разрушения заповедных территорий. По словам эколога Татьяны Тимочко, взрывы, пожары и подрыв гидросооружений привели к выбросам токсичных веществ и потере доступа миллионов людей к безопасной воде.