Якість повітря в Києві різко погіршилася: де ситуація найгірша
Станом на ранок 1 вересня у столиці фіксується тимчасове погіршення стану повітря. Причиною є метеорологічні умови, що сприяють накопиченню пилу у приземному шарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Де зафіксовано високий рівень забрудненості
За даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря, на кількох локаціях індекс якості повітря перевищив 80 балів, що відповідає високому рівню забрудненості.
Правий берег:
- просп. Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря становить 79 (високий рівень);
- вул. Турівська, 28 - 82 (високий рівень);
- вул. Щусєва, 20 - 83 (високий рівень);
- вул. Китаївська, 22 - 68 (середній рівень);
- просп. Берестейський, 97 - 64 (середній рівень).
Лівий берег:
- вул. Харківське шосе, 7/1 - 77 (високий рівень);
- вул. Архітектора Вербицького, 26 -78 (високий рівень).
Рекомендації для киян
До поліпшення ситуації мешканцям столиці радять:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити більше води;
- за можливості користуватися очищувачами повітря.
Слідкувати за якістю повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна на сайті asm.kyivcity.gov.ua та в застосунку "Київ Цифровий".
Раніше РБК-Україна розповідало, що впливає на стан повітря в Україні. В Укргідрометцентрі пояснюють, що основні джерела забруднення - транспортні вихлопи та опалення твердим паливом. Найбільш рівень небезпечних частинок PM2.5 у містах зростає у холодну пору року.
Також ми писали, що війна в Україні спричинила масштабні екологічні наслідки - від забруднення повітря, води та ґрунтів до руйнування заповідних територій. За словами еколога Тетяни Тимочко, вибухи, пожежі та підрив гідроспоруд призвели до викидів токсичних речовин і втрати доступу мільйонів людей до безпечної води.