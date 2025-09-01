Якість повітря в Києві різко погіршилася: де ситуація найгірша

Станом на ранок 1 вересня у столиці фіксується тимчасове погіршення стану повітря. Причиною є метеорологічні умови, що сприяють накопиченню пилу у приземному шарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Слідкувати за якістю повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна на сайті asm.kyivcity.gov.ua та в застосунку "Київ Цифровий".

Раніше РБК-Україна розповідало, що впливає на стан повітря в Україні. В Укргідрометцентрі пояснюють, що основні джерела забруднення - транспортні вихлопи та опалення твердим паливом. Найбільш рівень небезпечних частинок PM2.5 у містах зростає у холодну пору року.

Також ми писали, що війна в Україні спричинила масштабні екологічні наслідки - від забруднення повітря, води та ґрунтів до руйнування заповідних територій. За словами еколога Тетяни Тимочко, вибухи, пожежі та підрив гідроспоруд призвели до викидів токсичних речовин і втрати доступу мільйонів людей до безпечної води.