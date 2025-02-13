"Грязные" туманы? Почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о связи между погодой и качеством воздуха. Речь идет особенно о зимнем периоде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Связь между погодой и загрязнением воздуха

Украинцам напомнили, что в зимний период в городах часто наблюдается туман.

"Поскольку процессы накопления в воздухе капелек тумана и загрязнителей похожи, туманы иногда могут сопровождаться загрязнением воздуха, в частности повышенной концентрацией мелкодисперсных частиц PM2.5 (твердых и жидких частиц диаметром до 2,5 микрометров)", - рассказали специалисты.

Среди основных причин загрязнения такими частицами:

транспортные выбросы (автомобильные выхлопы, особенно от дизельного транспорта, являются одним из главных источников PM2.5);

процессы отопления (сжигание твердого топлива - угля, дров, пеллет- и газа в частных домах и на промышленных объектах приводит к значительному выбросу этих частиц в атмосферу).

Уточняется, что чем холоднее погода, тем больше выбросов.

"Реальной причиной загрязнения являются источники выбросов, погода же лишь может помочь рассеять загрязняющие частицы, или же способствовать их накоплению в зоне выбросов", - объяснили в Укргидрометцентре.

Кроме того, эксперты рассказали, почему загрязнение накапливается в воздухе и как именно это происходит:

капельки тумана подхватывают и удерживают взвешенные твердые и жидкие частицы, в частности PM2.5, образующиеся в результате сгорания топлива;

зимой - из-за низких температур и высокой влажности - туман может удерживать в себе больше загрязняющих веществ, чем в другой сезон;

инверсия температуры (когда холодный воздух у земли не может подняться вверх и рассеиваться) способствует накоплению загрязнений в приземном слое;

слабый ветер в антициклоне не рассеивает загрязнители.

"Антициклональная погода фактически содержит все эти факторы и способствует тому, что загрязнители накапливаются в местах с наибольшими выбросами, как вот в столице", - подытожили в УкрГМЦ.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)