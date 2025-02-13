"Грязные" туманы? Почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о связи между погодой и качеством воздуха. Речь идет особенно о зимнем периоде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Связь между погодой и загрязнением воздуха
Украинцам напомнили, что в зимний период в городах часто наблюдается туман.
"Поскольку процессы накопления в воздухе капелек тумана и загрязнителей похожи, туманы иногда могут сопровождаться загрязнением воздуха, в частности повышенной концентрацией мелкодисперсных частиц PM2.5 (твердых и жидких частиц диаметром до 2,5 микрометров)", - рассказали специалисты.
Среди основных причин загрязнения такими частицами:
- транспортные выбросы (автомобильные выхлопы, особенно от дизельного транспорта, являются одним из главных источников PM2.5);
- процессы отопления (сжигание твердого топлива - угля, дров, пеллет- и газа в частных домах и на промышленных объектах приводит к значительному выбросу этих частиц в атмосферу).
Уточняется, что чем холоднее погода, тем больше выбросов.
"Реальной причиной загрязнения являются источники выбросов, погода же лишь может помочь рассеять загрязняющие частицы, или же способствовать их накоплению в зоне выбросов", - объяснили в Укргидрометцентре.
Кроме того, эксперты рассказали, почему загрязнение накапливается в воздухе и как именно это происходит:
- капельки тумана подхватывают и удерживают взвешенные твердые и жидкие частицы, в частности PM2.5, образующиеся в результате сгорания топлива;
- зимой - из-за низких температур и высокой влажности - туман может удерживать в себе больше загрязняющих веществ, чем в другой сезон;
- инверсия температуры (когда холодный воздух у земли не может подняться вверх и рассеиваться) способствует накоплению загрязнений в приземном слое;
- слабый ветер в антициклоне не рассеивает загрязнители.
"Антициклональная погода фактически содержит все эти факторы и способствует тому, что загрязнители накапливаются в местах с наибольшими выбросами, как вот в столице", - подытожили в УкрГМЦ.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, недавно в сети появилась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.
О реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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