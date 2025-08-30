Отравляет почву, воду и воздух. Что происходит с окружающей средой из-за войны

Война в Украине наносит масштабный ущерб окружающей среде, влияя на качество воздуха, воды и почв. Десятилетняя война привела к проявлениям экоцида, техногенным катастрофам, разрушению промышленных объектов и природоохранных территорий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эколог Татьяна Тимочко .

Она обращает внимание на то, что захватчики взрывали дамбы и гидросооружения, в частности Каховскую ГЭС, а оккупация Запорожской АЭС создает ядерную угрозу.

Влияние войны на атмосферу, воду и почву

Взрывы и пожары вызвали выбросы токсичных газов, тяжелых металлов и мелкодисперсной пыли, что за три года добавило в атмосферу более 229 млн тонн CO₂-эквивалента.

Водные ресурсы подверглись катастрофическим последствиям: тяжелые металлы попадают в Днепр и Черное море, а более четырех миллионов человек потеряли доступ к безопасной питьевой воде.

Почвы страдают от эрозии, загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами и остатками взрывчатки. Плодородные черноземы теряют структуру и биоразнообразие микроорганизмов, а минные поля блокируют сельское хозяйство. Это создает долгосрочные риски для здоровья людей и продовольственной безопасности.

Последствия негативного влияния

Тимочко предупредила, что овощи, выращенные возле зон боевых действий, могут быть опасными из-за накопления токсичных элементов в растениях. Даже после завершения войны восстановление сильно загрязненных почв может занимать десятилетия. Часть земель будет пригодна к сельскохозяйственному использованию только после разминирования, почвенной рекультивации и постоянного мониторинга.

По данным эколога, 20% природоохранных территорий Украины пострадали от войны, 812 заповедных территорий сейчас в опасности, а 0,9 млн га нуждаются в восстановлении.

Тимочко отмечает, что даже после войны возвращение земель к безопасному агроиспользованию потребует времени, очистки и постоянного контроля за состоянием окружающей среды.