ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Отравляет почву, воду и воздух. Что происходит с окружающей средой из-за войны

Суббота 30 августа 2025 09:51
UA EN RU
Отравляет почву, воду и воздух. Что происходит с окружающей средой из-за войны Фото: Заминированное поле (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

Война в Украине наносит масштабный ущерб окружающей среде, влияя на качество воздуха, воды и почв. Десятилетняя война привела к проявлениям экоцида, техногенным катастрофам, разрушению промышленных объектов и природоохранных территорий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала эколог Татьяна Тимочко.

Она обращает внимание на то, что захватчики взрывали дамбы и гидросооружения, в частности Каховскую ГЭС, а оккупация Запорожской АЭС создает ядерную угрозу.

Влияние войны на атмосферу, воду и почву

Взрывы и пожары вызвали выбросы токсичных газов, тяжелых металлов и мелкодисперсной пыли, что за три года добавило в атмосферу более 229 млн тонн CO₂-эквивалента.

Водные ресурсы подверглись катастрофическим последствиям: тяжелые металлы попадают в Днепр и Черное море, а более четырех миллионов человек потеряли доступ к безопасной питьевой воде.

Почвы страдают от эрозии, загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами и остатками взрывчатки. Плодородные черноземы теряют структуру и биоразнообразие микроорганизмов, а минные поля блокируют сельское хозяйство. Это создает долгосрочные риски для здоровья людей и продовольственной безопасности.

Последствия негативного влияния

Тимочко предупредила, что овощи, выращенные возле зон боевых действий, могут быть опасными из-за накопления токсичных элементов в растениях. Даже после завершения войны восстановление сильно загрязненных почв может занимать десятилетия. Часть земель будет пригодна к сельскохозяйственному использованию только после разминирования, почвенной рекультивации и постоянного мониторинга.

По данным эколога, 20% природоохранных территорий Украины пострадали от войны, 812 заповедных территорий сейчас в опасности, а 0,9 млн га нуждаются в восстановлении.

Тимочко отмечает, что даже после войны возвращение земель к безопасному агроиспользованию потребует времени, очистки и постоянного контроля за состоянием окружающей среды.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что война в Украине ускоряет изменение климата и имеет глобальные последствия. Боевые действия вызвали большие выбросы парниковых газов, пожары, увеличенное потребление топлива и дополнительные авиаперевозки, что повышает глобальный уровень CO₂. Из-за разрушения лесополос на юге Украины возрастает риск пылевых бурь и высыхания почв, а восстановление естественной защиты потребует времени.

Также мы писали, что война в Украине вызывает постоянное загрязнение почв и воды токсичными веществами из боеприпасов, которые попадают в пищевые цепи и водоносные горизонты. Это создает долгосрочные риски для здоровья людей, природы и качества продуктов, а восстановление почв может занимать столетия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим