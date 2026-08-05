ПВО не смогла сбить ни одну из 28 ракет во время атаки РФ

Минувшей ночью Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 5 августа

На этот раз враг использовал:

4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" из Курской и Ростовской областей РФ;

из Курской и Ростовской областей РФ; 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 из Брянской и Курской областей РФ;

из Брянской и Курской областей РФ; 115 ударных БпЛА типа Shahed (большинство из них - реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" по направлениям Курск, Миллерово, Орел РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что основное направление удара - Киевская область.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Сколько российских целей обезвредила ПВО 5 августа

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

ПС ВСУ также подтвердили попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинские воины.