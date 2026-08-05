ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Горят жилые дома, склады и офисное здание: все об обстреле Киева

01:46 05.08.2026 Ср
3 мин
Что известно об атаке и последствиях обстрела Киева?
aimg Эдуард Ткач
Горят жилые дома, склады и офисное здание: все об обстреле Киева Фото: в городе, предварительно, атакованы склады в нескольких районах (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 5 августа в очередной раз совершили комбинированный обстрел Киева. В результате вражеской атаки в городе много пожаров, которые зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

  • Россияне дважды запустили баллистику и пытались атаковать столицу дронами
  • Последствия фиксируются в Оболонском, Святошинском, Деснянском, Голосеевском районах и пригороде Киева
  • В городе пожары в домах и складах, под завалами могут быть люди
  • Пострадали два человека, а также водитель скорой помощи

Чем били россияне

Приблизительно в 00:20 в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сразу после этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет, после чего в городе была слышна громкая серия взрывов.

Эти взрывы повторялись в 00:32 и 00:41. Затем, после небольшой паузы, в 01:07 прогремели новые взрывы, поскольку враг повторно запустил баллистику.

Начиная с 01:20 в Киеве была слышна активная работа ПВО, поскольку россияне предприняли попытку атаковать столицу реактивными дронами. Но уже в 01:46 в городе объявили отбой тревоги.

Последствия обстрела Киева

По данным мэра Киева Виталия Кличко и КМВА, последствия атаки фиксируются в Оболонском, Святошинском, Деснянском, Голосеевском районах и в пригороде столицы - Киево-Святошинском районе.

Детальнее о каждом из них рассказываем ниже.

Оболонский район

Известно, что на Оболони зафиксировано попадание в офисное здание, на территорию нежилой застройки и есть пожар в складских помещениях по двум адресам.

Кроме того, была информация, что вследствие попадания, вероятно, ракеты - возникло возгорание в 20-этажном жилом доме. Однако эти данные не подтвердились.

Однако есть также информация о пожаре в еще одном жилом доме.

Святошинский район

В этом районе горят складские постройки.

Деснянский район

В КМВА проинформировали, что в Деснянском районе горит складское здание.

Голосеевский район

Первоначально было известно, что в Голосеевском районе возник пожар в одноэтажном складском здании. Также позже в КМВА рассказали, что произошло разрушение складского помещения. Под завалами могут находиться люди.

Кроме того, Кличко проинформировал, что по состоянию на 01:32 известно и о следующих последствиях:

  • зафиксировано разрушение в частном жилом доме. Под завалами могут быть люди;
  • вследствие попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака.

Пригород Киева

Мэр столицы сообщил, что в Киево-Святошинском районе горят нежилые помещения. По его словам, там большой пожар.

Пострадавшие

Кличко сообщил, что на одном из объектов в результате повторных взрывов была повреждена машина скорой помощи. Водитель получил травмы.

Обновлено в 01:50

В КГВА сообщили, что на данный момент известно о двух пострадавших. В то же время Кличко написал, что в Голосеевском районе из-под завалов разрушенного склада извлекли двух человек.

То есть на данный момент, по предварительным данным, известно о двух пострадавших и травмированном водителе скорой помощи.

Обновлено в 02:20

"Трое пострадавших в результате атаки врага были госпитализированы медиками. Один из них находится в тяжелом состоянии", - написал Кличко.

Обстрел Киева

Напомним, в ночь на 1 августа россияне тоже атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела последствия возникли в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах.

Из-за вражеских ударов люди в некоторых домах были под завалами. Кроме того, были пострадавшие и не только. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Обстрел Киева Война в Украине
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины