Горят жилые дома, склады и офисное здание: все об обстреле Киева

Россияне в ночь на 5 августа в очередной раз совершили комбинированный обстрел Киева. В результате вражеской атаки в городе много пожаров, которые зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

Россияне дважды запустили баллистику и пытались атаковать столицу дронами

Последствия фиксируются в Оболонском, Святошинском, Деснянском, Голосеевском районах и пригороде Киева

В городе пожары в домах и складах, под завалами могут быть люди

Пострадали два человека, а также водитель скорой помощи

Чем били россияне

Приблизительно в 00:20 в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сразу после этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет, после чего в городе была слышна громкая серия взрывов.

Эти взрывы повторялись в 00:32 и 00:41. Затем, после небольшой паузы, в 01:07 прогремели новые взрывы, поскольку враг повторно запустил баллистику.

Начиная с 01:20 в Киеве была слышна активная работа ПВО, поскольку россияне предприняли попытку атаковать столицу реактивными дронами. Но уже в 01:46 в городе объявили отбой тревоги.

Последствия обстрела Киева

По данным мэра Киева Виталия Кличко и КМВА, последствия атаки фиксируются в Оболонском, Святошинском, Деснянском, Голосеевском районах и в пригороде столицы - Киево-Святошинском районе.

Детальнее о каждом из них рассказываем ниже.

Оболонский район

Известно, что на Оболони зафиксировано попадание в офисное здание, на территорию нежилой застройки и есть пожар в складских помещениях по двум адресам.

Кроме того, была информация, что вследствие попадания, вероятно, ракеты - возникло возгорание в 20-этажном жилом доме. Однако эти данные не подтвердились.

Однако есть также информация о пожаре в еще одном жилом доме.

Святошинский район

В этом районе горят складские постройки.

Деснянский район

В КМВА проинформировали, что в Деснянском районе горит складское здание.

Голосеевский район

Первоначально было известно, что в Голосеевском районе возник пожар в одноэтажном складском здании. Также позже в КМВА рассказали, что произошло разрушение складского помещения. Под завалами могут находиться люди.

Кроме того, Кличко проинформировал, что по состоянию на 01:32 известно и о следующих последствиях:

зафиксировано разрушение в частном жилом доме. Под завалами могут быть люди;

вследствие попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака.

Пригород Киева

Мэр столицы сообщил, что в Киево-Святошинском районе горят нежилые помещения. По его словам, там большой пожар.

Пострадавшие

Кличко сообщил, что на одном из объектов в результате повторных взрывов была повреждена машина скорой помощи. Водитель получил травмы.

Обновлено в 01:50

В КГВА сообщили, что на данный момент известно о двух пострадавших. В то же время Кличко написал, что в Голосеевском районе из-под завалов разрушенного склада извлекли двух человек.

То есть на данный момент, по предварительным данным, известно о двух пострадавших и травмированном водителе скорой помощи.

Обновлено в 02:20

"Трое пострадавших в результате атаки врага были госпитализированы медиками. Один из них находится в тяжелом состоянии", - написал Кличко.