Кислица посоветовал ООН выяснить, кто действительно блокирует вывоз украинского зерна
ООН необходимо подробно ознакомиться с предоставленной Украиной информацию о том, кто действительно блокирует деятельность зерновой инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицу в Twitter .
По его словам, Министерство инфраструктуры подробно объяснило, почему коридор по вывозу украинского зерна не может функционировать полноценно. Такое заявление Кислицы вызвано тем, что на русскоязычных ресурсах ООН начала появляться информация о препятствиях и работе зерновой инициативы.
"В связи с размещением на русскоязычных ресурсах ООН информации о черноморской инициативе по зерну, которая не дает ответа на вопрос, кто же является препятствием для ее успешной реализации, предлагаю ознакомиться с информацией Мининфраструктуры Украины", - написал он.
В связи с размещением на русскоязычных ресурсах ООН информации о черноморской инициативе по зерну , которая не дает ответа на вопрос, кто же является преградой для ее успешной реализации. t.co/V41fCHh2qe— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 20, 2023
Напомним, что Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил посредничать с российским диктатором Владимиром Путиным.
Украина стремится открыть морские порты для экспорта стали , чтобы поддержать пострадавшую от войны с Россией экономику.
В понедельник, 16 января, российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины.
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