Эрдоган в разговоре с Зеленским предложил быть посредником с Путиным

Сегодня, 20 января, во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана они обсудили развитие российско-украинской войны. В ходе разговора турецкий президент в очередной раз заявил, что готов стать посредником в войне, начатой Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Эрдоган заявил, что Турция готова внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной, а также взять на себя задачу содействовать решению конфликта и быть посредником в этом процессе.