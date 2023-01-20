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Кислиця порадив ООН вияснити, хто насправді блокує вивіз українського зерна

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 22:10
Кислиця порадив ООН вияснити, хто насправді блокує вивіз українського зерна Фото: Сергій Кислиця порадив ООН вияснити, хто насправді винен у блокуванні зернової ініцативи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

ООН необхідно детально ознайомитись з наданою Україною інформацію щодо того, хто насправді блокує діяльність зернової ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України в ООН Сергія Кислицю у Twitter.

За його словами, Міністерство інфраструктури детально пояснило, чому коридор по вивозу українського зерна не може функціонувати повноцінно. Така заява Кислиці викликана тим, що на російськомовних ресурсах ООН почала з’являтись інформація щодо перепон і роботі зернової ініціативи.

"У зв'язку з розміщенням на російськомовних ресурсах ООН інформації про чорноморську ініціативу щодо зерна, яка не дає відповіді на питання, хто ж є перепоною для її успішної реалізації, пропоную ознайомитись з інформацією Мінінфраструктури України", - написав він.

Нагадаємо, що Ердоган у розмові з Зеленським запропонував бути посередником з російським диктатором Володимиром Путіним.

Україна прагне відкрити морські порти для експорту сталі, щоб підтримати економіку, яка постраждала від війни з Росією.

У понеділок, 16 січня, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію довкола України.

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ООН Російська Федерація зерновий коридор
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