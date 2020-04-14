У Кіровоградській області ще дві людини захворіли коронавірусом

Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Всього в області лікуються 137 осіб, з яких п'ятеро - діти

У Кіровоградській області зареєстрували ще 2 випадки зараження коронавірусом, а загально кількість збільшилась до 144. Про це повідомляє голова Кіровоградської Обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Балонь у Facebook.

Як він повідомляє, за минулу добу було проведено 98 ПЛР-досліджень, з яких лише у двох осіб виявили захворювання коронавірусом. Так, COVID-19 виявили у 20-річної дівчини, яка до цього лікувалась у приватній клініці та у 37-річного, який мав контакт з хворим на недугу.

Як зазначається, всього в області лікуються 137 осіб, з яких п'ятеро - діти.

Нагадаємо, у Кіровоградській області серед осіб, у яких виявили коронавірус, знаходиться третина медпрацівників.

Також у Кіровоградській області на коронавірус заразилися п'ятеро дітей.

Крім того, в Україні зростає кількість заражених коронавірусом. За добу підтверджено нові 270 випадків хвороби. За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні інфіковані 3372 особи, вилікувалися - 119, загинули - 98.

Також РБК-Україна раніше писало, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє від 10% населення країни.