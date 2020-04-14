У Миколаївській області зафіксовано вогнище коронавірусу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заражені коронавірусом належать до тісного кола спілкування

Станом на 14 квітня в Миколаївській області зареєстровано 14 підтверджених випадків коронавірусу, всі вони зареєстровані у Вознесенському районі. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОДА.

Як зазначається, протиепідемічні заходи у вогнищі продовжуються.

"14.04.2020 виявлено 9 нових випадків. З них 2 особи мешкають у с. Воронівка, 6 осіб з м. Вознесенська (4 із однієї родини) та 1 особа з с. Прибужани. Зазначені особи належать до тісного кола спілкування, із раніше захворівшими, за релігійною ознакою", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за медичною допомогою звернулися 4 пацієнти з підозрою на COVID-19, з низ 1 особу госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб", іншим призначено амбулаторне лікування. Ще 14 людей перевіряють на коронавірус.

Нагадаємо, СБУ в Миколаївській області виявила грубі порушення під час лабораторної перевірки зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Раніше у Миколаївській області перебувала перевірка МОЗ для того, щоб з'ясувати, чому в області досі не виявили жодного випадку коронавірусу. Місцеві ЗМІ писали, що перевірка не виявила жодних порушень, але міністерство повідомило про порушення.