У Кіровоградській області коронавірусом заразилися 5 дітей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус діагностували у дітей 5-и та 8-річного віку

У Кіровоградській області на коронавірус заразилися 5 дітей, а загальне число хворих складає 122 людини. Про це у Facebook повідомив голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Балонь.

За словами Балоня, вчора підтвердили коронавірус ще у 2 дітей з Кропивницького. Нині в області інфіковані COVID-19 5 дітей.

"У 5-річної дівчинки також інфікованим на коронавірус є батько. Сім'я з легким перебігом хвороби перебуває на самоізоляції будинку... Також підтвердили коронавірус у 8-річного хлопчика. Він має легку форму захворювання і лікується вдома", - повідомив він.

Він додав, що серед числа хворих - 44 медпрацівників. Серед них:

8 медпрацівників обласної лікарні;

20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни;

4 медпрацівників Центральної міської лікарні у Кропивницького;

6 медпрацівників приватної клініки;

1 медпрацівник онкоцентру;

1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини;

2 медпрацівники Центру екстреної медичної допомоги;

2 працівниці аптеки.

Нагадаємо, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні вже становить 2 777 осіб. З них 89 осіб одужали, а 83 пацієнти померли.

Також РБК-Україна писало, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє від 10% населення країни.