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У Кіровоградській області коронавірусом заразилися 5 дітей

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 15:41
У Кіровоградській області коронавірусом заразилися 5 дітей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус діагностували у дітей 5-и та 8-річного віку

У Кіровоградській області на коронавірус заразилися 5 дітей, а загальне число хворих складає 122 людини. Про це у Facebook повідомив голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Балонь.

За словами Балоня, вчора підтвердили коронавірус ще у 2 дітей з Кропивницького. Нині в області інфіковані COVID-19 5 дітей.

"У 5-річної дівчинки також інфікованим на коронавірус є батько. Сім'я з легким перебігом хвороби перебуває на самоізоляції будинку... Також підтвердили коронавірус у 8-річного хлопчика. Він має легку форму захворювання і лікується вдома", - повідомив він.

Він додав, що серед числа хворих - 44 медпрацівників. Серед них:

  • 8 медпрацівників обласної лікарні;
  • 20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни;
  • 4 медпрацівників Центральної міської лікарні у Кропивницького;
  • 6 медпрацівників приватної клініки;
  • 1 медпрацівник онкоцентру;
  • 1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини;
  • 2 медпрацівники Центру екстреної медичної допомоги;
  • 2 працівниці аптеки.

Нагадаємо, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Україні вже становить 2 777 осіб. З них 89 осіб одужали, а 83 пацієнти померли.

Також РБК-Україна писало, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє від 10% населення країни.

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