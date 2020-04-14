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В Кировоградской области еще два человека заболели коронавирусом

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 15:44
В Кировоградской области еще два человека заболели коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Всего в области лечатся 137 человек, из которых пятеро - дети

В Кировоградской области зарегистрировали еще 2 случая заражения коронавирусом, а общее количество увеличилось до 144. Об этом сообщает председатель Кировоградской Областной государственной администрации (ОГА) Андрей Балонь в Facebook.

Как он сообщает, за прошедшие сутки было проведено 98 ПЦР-исследований, из которых только у двух человек выявили заболевания коронавирусом. Так, COVID-19 обнаружили у 20-летней девушки, которая до этого лечилась в частной клинике и у 37-летнего, который ранее имел контакт с больным.

Как отмечается, всего в области лечатся 137 человек, из которых пятеро - дети.

Напомним, в Кировоградской области среди лиц, у которых обнаружили коронавирус находится треть медработников.

Также в Кировоградской области на коронавирус заразились пятеро детей.

Кроме того, в Украине растет количество зараженных коронавирусом. За сутки подтверждено 270 новых случаев болезни. По данным Министерства здравоохранения, в стране инфицированы 3372 лица, излечившиеся - 119, погибли - 98.

Также РБК-Украина ранее писало, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет 10% населения страны.

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