Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 14 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в Україні захворіли на коронавірус 325 осіб.

В Україні зростає кількість заражених коронавірусом. За добу підтверджено нові 325 випадків хвороби. За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні інфіковані 3102 особи, вилікувалися - 97, загинули - 93.

Найбільша кількість хворих зареєстровано в Києві, а також у Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 13 квітня

Київ - 495 інфікованих (7 летальних). За словами мера Віталія Кличка, діагноз COVID-19 підтверджується у 15% киян, які пройшли тестування. За останню добу в столиці заразилися 79 осіб (22 жінки у віці від 26 до 66 років і 57 чоловіків у віці від 18 до 74 років), померли від ускладнень хвороби 2 особи. "З 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, шістдесят три в Києво-Печерській лаврі. Всього в Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання коронавірус. Місто сьогодні направить у лавру мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування", - пояснив ситуацію столичний градоначальник. Пізніше в Лаврі підтвердили інформацію про смерть архімандрита Нектарія, він мав ряд хронічних захворювань. Вперше коронавірус у Києві був зафіксований 16 березня.

Чернівецька область - 462 інфікованих (7 летальних). За 24 години захворіли на коронавірус 30 осіб. На даний момент госпіталізовано 201 хворий, 24 інфікованих знаходяться у реанімації, 6 підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. За весь час пандемії вилікувався 21 пацієнт. Саме в цьому регіоні 3 березня вперше Україні зафіксовано хворого на COVID-19.

Івано-Франківська область - 300 інфікованих (9 летальних). У 9 хворих підтвердився коронавірус в області за останню добу. Вперше інфекція зафіксована у регіоні 19 березня.

Тернопільська область - 273 інфікованих (3 летальних). 30 осіб заразилися COVID-19 за добу в регіоні. В осередку інфекції Монастирському районі зафіксовано 141 випадок захворювання, з них 41 - медичні працівники. У Тернополі хворіють 13 осіб, серед яких 3-х місячна дитина. За весь час пандемії вилікувалися 7 осіб. Вперше коронавірус виявлено в області 19 березня.

Київська область - 216 інфікованих (6 летальних). За добу в області зафіксовано нових 57 випадків хвороби. На даний момент госпіталізовано 62 особи, 154 заражених знаходяться на самоізоляції. Вилікувалися 10 пацієнтів, померли - 6. Перевіряються 684 випадки можливого зараження. Лікарі спостерігають за 1797 контактними особами. Перші хворі в регіоні зареєстровано 17 березня.

Вінницька область - 194 інфікованих. 20 осіб заразилися за останні 24 години. З усієї кількості інфікованих 79 випадків лабораторно підтверджені щодо медичних працівників. Влада пояснила високий відсоток захворюваності лікарів порушенням особистої та виробничої дисципліни. "Питання більше в особистій дисципліні кожного працівника та контролю за дотриманням цієї дисципліни керівниками закладів. Причому не тільки безпосередньо на медичному робочому місці, а й під час спілкування з колегами та в побуті", - заявив голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський. Перші дані про заражених з'явилися у Вінниці 25 березня. За весь час пандемії в регіоні змогли вилікуватися 8 пацієнтів.

Кіровоградська область - 142 інфікованих (7 летальних). За даними Міністерства охорони здоров'я, у регіоні захворіли за добу 24 особи. З усіх 142 хворих 54 - медичні працівники. Перший випадок інфекції був зафіксований в області 29 березня.

Рівненська область - 125 інфікованих (5 летальних). За добу в області виявлено 6 нових випадків коронавирусу. Перші 9 інфікованих були зареєстровані 27 березня в Сарненській районній лікарні.

Львівська область - 124 інфікованих (3 летальних). За добу захворіло на коронавірус у регіоні 13 осіб. Один з нових інфікованих - військовослужбовець. З усіх хворих 83 пацієнта госпіталізовано, 18 знаходяться у важкому стані, 3 - на апараті штучної вентиляції легенів. У режимі самоізоляції в області зараз перебувають 566 осіб. Перші заражені у Львові зареєстровано 20 березня.

Черкаська область - 102 інфікованих (1 летальний). За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість нових випадків COVID-19 за добу в області збільшилася на 3. Вперше коронавірус діагностований на Черкащині 22 березня.

Житомирська область - 95 інфікованих (3 летальних). 21 новий випадок зараження зареєстрований в області. За інформацією влади, 3 пацієнта - у важкому стані, одну особу під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. 38 осіб госпіталізовано, в тому числі 7-місячна дитина. З 95 хворих заразилися 11 медичних працівників. Перші інфіковані з COVID-19 з'явилися в регіоні 12 березня.

Закарпатська область - 92 інфікованих (2 летальних). Через спалах інфекції в регіоні закрита на карантин одна з Ужгородських районних лікарень. Діагноз COVID-19 був поставлений відразу 5 співробітникам медустанови. Всього за добу в регіоні виявлено 10 нових випадків захворювання. Перше інфікування в області підтверджено 26 березня.

Запорізька область - 85 інфікованих (1 летальний). В області зареєстровано 9 нових заражень. Одужали за весь час пандемії 10 пацієнтів. Перші випадки захворювання виявлено в регіоні 25 березня.

Волинська область - 78 інфікованих (2 летальних). За добу МОЗ зареєструвало в регіоні 7 нових хворих. Про перший випадок коронавірусу стало відомо в області 25 березня.

Сумська область - 74 інфікованих (3 летальних). За добу зафіксовано один новий випадок інфікування. 25 березня повідомлялося про першого хворого на коронавірус у Сумах.

Одеська область - 69 інфікованих. За останню добу захворіли коронавірусом 6 осіб. Вперше COVID-19 з'явився в Одесі 24 березня.

Дніпропетровська область - 60 інфікованих. Два нових випадки зараження зафіксовано у Дніпрі за останню добу. В регіоні обстежено понад тисячу жителів. За весь час пандемії вилікувалися 4 пацієнта. Перші випадки COVID-19 виявлено 19 березня.

Херсонська область - 31 інфікований (1 летальний). Нові хворі за добу не виявлено. На даний момент COVID-19 хворіють в області 31 пацієнт. Перший випадок зараження зареєстровано в Херсоні 25 березня.

Полтавська область - 25 інфікованих. Ситуація за добу не змінилася. Про нових хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я не повідомляє. 27 березня у Полтаві зафіксовано першого хворого на коронавірус.

Хмельницька область - 22 інфікованих. У регіоні виявлено 3 нових зараження на коронавірус за добу. Вперше про хворобу в області повідомили 27 березня.

Донецька область - 11 інфікованих (1 летальний). Про нових хворих в області за добу не повідомляється. Перший випадок зараження зареєстрований в регіоні 18 березня. На окупованій території ЗМІ повідомляли про 13 заражених.

Харківська область - 11 інфікованих. За останні 24 години нових заражених не виявлено. Перший випадок COVID-19 зареєстрований 28 березня.

Чернігівська область - 9 інфікованих (1 летальний). З минулого тижня в області МОЗ не зафіксував жодного нового зараження на коронавірус. За словами голови облдержадміністрації Андрія Прокопенка, чоловік і жінка вилікувалися за останню добу. Вперше інфікування в регіоні виявлено 26 березня.

Миколаївська область - 5 інфікованих. За добу кількість заражених в області зросла на 3 особи, які отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції. Перші два випадки хвороби зафіксовано 11 квітня щодо двох жінок пенсійного віку в селі Воронівка Вознесенського району. На даний момент в обласній інфекційній лікарні перебувають 15 пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Луганська область - 3 інфікованих. У регіоні з минулого тижня повідомляється про 3 хворих на коронавірус. За даними Міністерства охорони здоров'я, нових заражень не виявлено. Перший діагноз з COVID-19 у Луганську зареєстровано 25 березня. На окупованій території є інформації про 7 хворих українців.