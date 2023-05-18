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В Кировоградской области ПВО уничтожила ракету и дрон: начался пожар, эвакуировали людей

Фото: ПВО сбила ракету и дрон в Кировоградской области 18 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной российской атаки ночью и утром в четверг, 18 мая, силы ПВО сбили ракету и дрон над Александровским и Кропивницким районом Кировоградской области. Обломки дрона попали в объект, начался пожар, который гасили несколько часов, людей пришлось эвакуировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Чрезвычайно сложная ночь. Очередная массированная атака врага. Одна из самых длинных тревог. В Кировоградской области силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник - в Кропивницком районе", - рассказал он.

По данным главы региона, в обоих случаях не обошлось без разрушений.

Ракета

"Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены 3 дома. Обошлось без пострадавших", - пояснил Райкович.

Дрон

Обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов.

"В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. Погибших и травмированных нет", - добавил глава ОВА.

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Кропивницкая область