Кіпр відновив міжнародне авіасполучення: поки що без України

Фото: літак (flickr.com/jason_peper)

Поки польоти дозволені з 13 країн

Кіпр відновив міжнародне авіасполучення, яке було закрито за пандемії коронавіруса з кінця березня. Україна в списку країн, звідки можна буде літати в Кіпр без обов'язкової обсервації, поки не потрапила.

Про це повідомляє CyprusMail.

Повідомляється, що у вівторок, 9 червня, о 8 ранку за місцевим часом відправився перший міжнародний рейс з аеропорту Ларнаки в Афіни (Греція) після відкриття кордонів. Також міжнародні рейси будуть здійснюватися з аеропорту Пафосу.

При цьому Кіпр відкрив кордони лише для невеликої групи країн: Австрії, Болгарії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ізраїлю, Литви, Мальти, Норвегії, Словаччини та Словенії. Також туристам необхідно перед прибуттям в Кіпр пройти тест на коронавірус, а також не пізніше ніж за три дні оформити спеціальний пропуск для польоту.

Нагадаємо, в Україні міжнародне авіасполучення буде відновлено з 15 червня, при цьому з 5 червня можна внутрішні авіаперельоти.

Раніше РБК-Україна писало, що з 15 червня Швейцарія відкриває кордони для туристів з Європи, з України в'їзд поки заборонений.

Також повідомлялося, що Україна і Греція домовилися відновити авіасполучення з 1 липня, якщо епідеміологічна ситуація в країнах буде стабільною.

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Автор: Игорь Литвиненко