ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кіпр відновив міжнародне авіасполучення: поки що без України

Новини » Коронавірус     09.06.2020 - 12:32
Кіпр відновив міжнародне авіасполучення: поки що без України
Фото: літак (flickr.com/jason_peper)

Поки польоти дозволені з 13 країн

Кіпр відновив міжнародне авіасполучення, яке було закрито за пандемії коронавіруса з кінця березня. Україна в списку країн, звідки можна буде літати в Кіпр без обов'язкової обсервації, поки не потрапила.

Про це повідомляє CyprusMail.

Повідомляється, що у вівторок, 9 червня, о 8 ранку за місцевим часом відправився перший міжнародний рейс з аеропорту Ларнаки в Афіни (Греція) після відкриття кордонів. Також міжнародні рейси будуть здійснюватися з аеропорту Пафосу.

При цьому Кіпр відкрив кордони лише для невеликої групи країн: Австрії, Болгарії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ізраїлю, Литви, Мальти, Норвегії, Словаччини та Словенії. Також туристам необхідно перед прибуттям в Кіпр пройти тест на коронавірус, а також не пізніше ніж за три дні оформити спеціальний пропуск для польоту.

Нагадаємо, в Україні міжнародне авіасполучення буде відновлено з 15 червня, при цьому з 5 червня можна внутрішні авіаперельоти.

Раніше РБК-Україна писало, що з 15 червня Швейцарія відкриває кордони для туристів з Європи, з України в'їзд поки заборонений.

Також повідомлялося, що Україна і Греція домовилися відновити авіасполучення з 1 липня, якщо епідеміологічна ситуація в країнах буде стабільною.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Кипркарантинавиасообщение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся