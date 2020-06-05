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Греція у липні відкриє кордони для українців, але є умова

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 16:34
Греція у липні відкриє кордони для українців, але є умова
Фото: літак (flickr.com/jason_peper)

Українці зможуть полетіти в Грецію вже з 1 липня

Україна та Греція домовилися про відновлення авіасполучення між державами з 1 липня. Але польоти відновляться лише за однієї умови.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Сьогодні під час розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його грецьким колегою Нікосом Дендіасом було обговорено відновлення сполучення між країнами.

Сторони висловили готовність відкрити кордони з 1 липня, але за умови стабільної епідеміологічної ситуації у Греції та Україні.

Зазначимо, останніми днями ситуація з коронавірусом в Україні почала загострюватися. Так, кількість нових хворих за середу досягла майже 590, а за минулу добу в країні зафіксували 553 випадки.

Нагадаємо, раніше Греція планувала вже з 15 червня відкрити кордони для туристів з 29 країн, але України в цьому списку не було.

Крім того, вже з 15 червня пасажирське авіасполучення буде відновлено між Україною та Туреччиною, авіакомпанії вже почали продавати квитки на рейси.

Додамо, 5 червня в Україні відновили внутрішні перельоти, а вже з 15 червня почнуть здійснювати міжнародні рейси.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МЗСУкраїнаГреціятуризмавиасообщениеиюль
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