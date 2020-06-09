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Кипр возобновил международное авиасообщение: пока без Украины

Новости » Коронавирус     09.06.2020 - 12:32
Кипр возобновил международное авиасообщение: пока без Украины
Фото: самолет (flickr.com/jason_peper)

Пока полеты разрешены из 13 стран

Кипр возобновил международное авиасообщение, которое было закрыто из-за пандемии коронавируса с конца марта. Украина в список стран, откуда можно будет летать в Кипр без обязательной обсервации, пока не попала.

Об этом сообщает CyprusMail.

Сообщается, что, во вторник, 9 июня, в 8 утра по местному времени отправился первый международный рейс из аэропорта Ларнаки в Афины (Греция) после открытия границ. Также международные рейсы будут осуществляться из аэропорта Пафоса.

При этом Кипр открыл границы лишь для небольшой группы стран: Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Венгрии, Израиля, Литвы, Мальты, Норвегии, Словакии и Словении. Также туристам необходимо перед прибытием в Кипр пройти тест на коронавирус, а также не позже чем за три дня оформить специальный пропуск для полета.

Напомним, в Украине международное авиасообщение будет возобновлено с 15 июня, при этом с 5 июня разрешены внутренние авиаперелеты.

Ранее РБК-Украина писало, что с 15 июня Швейцария открывает границы для туристов из Европы, из Украины въезд пока запрещен.

Также сообщалось, что Украина и Греция договорились возобновить авиасообщение с 1 июля, если эпидемиологическая ситуация в странах будет стабильной.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Кипркарантинавиасообщение
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