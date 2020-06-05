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Швейцарія відкриває кордони для туристів з Європи: України серед них немає

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 21:03
Швейцарія відкриває кордони для туристів з Європи: України серед них немає
Фото: аеропорт (flickr)

В Швейцарії зможуть приїхати туристи з ЄС і Великобританії

Уряд Швейцарії прийняв рішення з 15 червня відкрити кордони для туристів. На територію країни зможуть в'їхати туристи з країн Євросоюзу, членів Європейської асоціації вільної торгівлі, а також Великобританії.

Про це повідомляє Reuters.

Кабінет міністрів Швеції прийняв таке рішення після обговорення міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

"Позиція (уряду Швейцарії, - ред.) відповідає позиції багатьох європейських урядів. Під час неофіційної відеоконференції глав МВС країн Шенгенської зони ряд міністрів висловив бажання повернутися до стану нормальності і зняти обмеження на прикордонний рух в Європі з 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Раніше з 15 червня у Швейцарії планували відкрити кордони тільки з сусідніми Німеччиною, Австрією та Францією, а розширити перелік країн - до 6 липня.

Нагадаємо, з 1 липня Україна і Греція відновлюють авіасполучення, однак є одна умова.

Крім того, 5 червня в Україні відновили внутрішні перельоти, а з 15 червня почнуть здійснювати міжнародні рейси.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Швейцариякордон
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