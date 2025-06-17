Кипр попросили помочь с эвакуацией граждан двух стран с Ближнего Востока

"Есть два активных запроса. Очевидно, что это крайне зависит от доступа их граждан в соседние страны автомобильным транспортом", - сообщил Комбос.

Ранее Кипр задействовал механизм по оказанию помощи в эвакуации граждан третьих стран с Ближнего Востока в случае необходимости.

По данным кипрской компании Hermes Airports десятки рейсов из региона были перенаправлены в аэропорты Ларнаки и Пафоса после того, как большинство перевозчиков прекратили авиасообщение с Израилем.

Это произошло на фоне того, что иранские ракеты поражают жилые районы в израильских городах. Многие иностранцы теперь ищут возможность покинуть страну. К примеру, 28 граждан Хорватии, по словам посла страны в Израиле, выразили желание эвакуироваться.