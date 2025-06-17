Кипр попросили помочь с эвакуацией граждан двух стран с Ближнего Востока

Министр иностранных дел Константинос Комбос сообщил о просьбах в оказании помощи с эвакуацией граждан двух европейских стран с Ближнего Востока. Его государство получило соответствующие запросы для граждан Португалии и Словакии на фоне обострения между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Есть два активных запроса. Очевидно, что это крайне зависит от доступа их граждан в соседние страны автомобильным транспортом", - сообщил Комбос.
Ранее Кипр задействовал механизм по оказанию помощи в эвакуации граждан третьих стран с Ближнего Востока в случае необходимости.
По данным кипрской компании Hermes Airports десятки рейсов из региона были перенаправлены в аэропорты Ларнаки и Пафоса после того, как большинство перевозчиков прекратили авиасообщение с Израилем.
Это произошло на фоне того, что иранские ракеты поражают жилые районы в израильских городах. Многие иностранцы теперь ищут возможность покинуть страну. К примеру, 28 граждан Хорватии, по словам посла страны в Израиле, выразили желание эвакуироваться.
Напомним, 12 июня США начали эвакуировать своих дипломатов из посольств на Ближнем Востоке и семьи военнослужащих из-за угроз Ирана нанести удары по военным базам США.
Уже в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ", атаковав ядерные и военные объекты Ирана. Через день в Израиле объявили, что атаковали более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Исламской Республики.
В ответ Иран тоже начал запускать ракеты по Израилю. 14 июня из-за ракетных ударов пострадали районы города Хайфа.
На следующий день Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами и дронами. Больше всего пострадали города Бат-Ям, Тамра и Реховот. Из-за атак в Израиле погибли как минимум 12 человек, еще 385 были госпитализированы.
Из-за обострения ситуации между двумя странами, Пакистан закрыл все пункты пропуска на границе с Ираном в одной из провинций.
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