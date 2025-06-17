Кіпр попросили допомогти з евакуацією громадян двох країн із Близького Сходу

Міністр закордонних справ Константінос Комбос повідомив про прохання щодо надання допомоги з евакуацією громадян двох європейських країн з Близького Сходу. Його держава отримала відповідні запити для громадян Португалії та Словаччини на тлі загострення між Ізраїлем та Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Є два активні запити. Очевидно, що це вкрай залежить від доступу їхніх громадян до сусідніх країн автомобільним транспортом", - повідомив Комбос.
Раніше Кіпр задіяв механізм з надання допомоги в евакуації громадян третіх країн з Близького Сходу в разі потреби.
За даними кіпрської компанії Hermes Airports, десятки рейсів з регіону були перенаправлені в аеропорти Ларнаки і Пафосу після того, як більшість перевізників припинили авіасполучення з Ізраїлем.
Це сталося на тлі того, що іранські ракети вражають житлові райони в ізраїльських містах. Багато іноземців тепер шукають можливість покинути країну. Наприклад, 28 громадян Хорватії, за словами посла країни в Ізраїлі, висловили бажання евакуюватися.
Нагадаємо, 12 червня США почали евакуювати своїх дипломатів із посольств на Близькому Сході та сім'ї військовослужбовців через погрози Ірану завдати ударів по військових базах США.
Уже в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану. Через день в Ізраїлі оголосили, що атакували понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ісламської Республіки.
У відповідь Іран теж почав запускати ракети по Ізраїлю. 14 червня через ракетні удари постраждали райони міста Хайфа.
Наступного дня Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами. Найбільше постраждали міста Бат-Ям, Тамра і Реховот. Через атаки в Ізраїлі загинули щонайменше 12 осіб, ще 385 було госпіталізовано.
Через загострення ситуації між двома країнами, Пакистан закрив усі пункти пропуску на кордоні з Іраном в одній із провінцій.
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