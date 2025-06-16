В Пакистане закрыли границу с Ираном, - СМИ
В одной из провинций в Пакистане закрыли все пункты пропуска на границе с Ираном. Это произошло из-за обострения ситуации после ударов Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Express Tribune.
"В ответ на рост вызовов безопасности, связанных с эскалацией региональной напряженности, правительство Белуджистана до отдельного уведомления официально закрывает все пункты пропуска на границе с Ираном", - цитирует издание распоряжение властей.
Речь идет о контрольно-пропускных пунктах в округах Гвадар и Панджгур в Белуджистане. Закрытие коснулось как пешеходного, так и грузового движения, в том числе поставки топлива.
Местные власти призывают жителей быть внимательными и сотрудничать с органами безопасности. В самом Белуджистане уже фиксируются проблемы с топливом.
Принятые меры имеют целью предотвратить возможные инциденты на границе и гарантировать безопасность населения в условиях нестабильности, вызванной вооруженным конфликтом между Ираном и Израилем.
Правительство также призвало жителей воздержаться от поездок в Иран и быть максимально осторожными.
Ранее в этот же день глава МИД Пакистана Исхак Дар сообщил, что 450 пакистанских паломников уже эвакуировали из Ирана. Он заверил, что эвакуация будет продолжаться и в дальнейшем.
Обострение на Ближнем Востоке
В ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.
Причиной для начала активных действий стал срыв переговорного процесса между Ираном и США по заключению новой ядерной сделки.
Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю.
В последние дни Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетно-дроновыми ударами. Ситуация между странами обостряется. С начала конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибло 16 человек. Среди них - 5 украинцев. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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