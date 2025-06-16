В Пакистане закрыли границу с Ираном, - СМИ

В одной из провинций в Пакистане закрыли все пункты пропуска на границе с Ираном. Это произошло из-за обострения ситуации после ударов Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Express Tribune .

"В ответ на рост вызовов безопасности, связанных с эскалацией региональной напряженности, правительство Белуджистана до отдельного уведомления официально закрывает все пункты пропуска на границе с Ираном", - цитирует издание распоряжение властей.

Речь идет о контрольно-пропускных пунктах в округах Гвадар и Панджгур в Белуджистане. Закрытие коснулось как пешеходного, так и грузового движения, в том числе поставки топлива.

Местные власти призывают жителей быть внимательными и сотрудничать с органами безопасности. В самом Белуджистане уже фиксируются проблемы с топливом.

Принятые меры имеют целью предотвратить возможные инциденты на границе и гарантировать безопасность населения в условиях нестабильности, вызванной вооруженным конфликтом между Ираном и Израилем.

Правительство также призвало жителей воздержаться от поездок в Иран и быть максимально осторожными.

Ранее в этот же день глава МИД Пакистана Исхак Дар сообщил, что 450 пакистанских паломников уже эвакуировали из Ирана. Он заверил, что эвакуация будет продолжаться и в дальнейшем.