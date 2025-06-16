ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Пакистане закрыли границу с Ираном, - СМИ

Пакистан, Понедельник 16 июня 2025 15:50
UA EN RU
В Пакистане закрыли границу с Ираном, - СМИ Фото: в Пакистане закрыли границу с Ираном (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В одной из провинций в Пакистане закрыли все пункты пропуска на границе с Ираном. Это произошло из-за обострения ситуации после ударов Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Express Tribune.

"В ответ на рост вызовов безопасности, связанных с эскалацией региональной напряженности, правительство Белуджистана до отдельного уведомления официально закрывает все пункты пропуска на границе с Ираном", - цитирует издание распоряжение властей.

Речь идет о контрольно-пропускных пунктах в округах Гвадар и Панджгур в Белуджистане. Закрытие коснулось как пешеходного, так и грузового движения, в том числе поставки топлива.

Местные власти призывают жителей быть внимательными и сотрудничать с органами безопасности. В самом Белуджистане уже фиксируются проблемы с топливом.

Принятые меры имеют целью предотвратить возможные инциденты на границе и гарантировать безопасность населения в условиях нестабильности, вызванной вооруженным конфликтом между Ираном и Израилем.

Правительство также призвало жителей воздержаться от поездок в Иран и быть максимально осторожными.

Ранее в этот же день глава МИД Пакистана Исхак Дар сообщил, что 450 пакистанских паломников уже эвакуировали из Ирана. Он заверил, что эвакуация будет продолжаться и в дальнейшем.

Обострение на Ближнем Востоке

В ночь на 13 июня начал операцию "Львиный народ". В рамках этой операции страна атаковала ядерные и военные объекты Ирана.

Причиной для начала активных действий стал срыв переговорного процесса между Ираном и США по заключению новой ядерной сделки.

Иран в свою очередь ответил запуском баллистических ракет по Израилю.

В последние дни Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетно-дроновыми ударами. Ситуация между странами обостряется. С начала конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибло 16 человек. Среди них - 5 украинцев. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран Пакистан
Новости
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде