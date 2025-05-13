ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России: FT узнало детали

Евросоюз готовится обойти возможное вето Венгрии на продление экономических санкций против России, в ответ на ее войну в Украине. В частности путем введения контроля за капиталом и торговых тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times (FT).

Кроме того, комиссия планирует ввести запрет на новые газовые контракты с Россией и подготовить предложения по пошлинам на обогащенный уран, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от Москвы.

Новый 17-й пакет санкций, в частности против компаний в Китае и третьих странах, ожидают ввести в начале следующей недели.

Речь идет о введении капитального контроля и тарифов, которые не требуют единодушной поддержки всех 27 стран-членов.

Под угрозой оказываются замороженные российские активы на сумму 200 млрд евро, преимущественно в Бельгии. Европейская комиссия рассматривает возможность переноса этих ограничений на другую правовую основу.

Как пишет Financial Times со ссылкой на пятерых информированных чиновников, Брюссель рассматривает правовые механизмы, которые позволят продлить санкции без единодушного одобрения всех стран-членов.

Возможно ужесточение санкций против РФ

8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел важный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После разговора Трамп заявил в своем блоге на платформе Truth, что если Россия нарушит режим прекращения огня, Соединенные Штаты вместе с партнерами введут новые санкции.

Эту позицию поддержал и канцлер Германии Фридрих Мерц, который 9 мая отметил, что прекращение огня является необходимым условием для заключения "настоящего мирного договора". В противном случае, по словам Мерца, Россия должна быть готова к новым санкциям.

В то же время Польша активно работает над утверждением 17-го пакета санкций ЕС против России, который должен быть принят до 1 июля. Новый пакет предусматривает ограничения на экспорт химических веществ и введение санкций против российских компаний.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.

Кроме того, он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.

В апреле венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают вступление Украины в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.

Орбан также назвал вступление Украины в ЕС "экономическим самоубийством".

Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, Европейский Союз имеет понимание, как действовать, если вето Венгрии относительно вступления Украины не будет преодолено. Рассматривается план Б и план В.

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