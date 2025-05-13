ЕС готовит способ обойти вето Венгрии на санкции против России: FT узнало детали
Евросоюз готовится обойти возможное вето Венгрии на продление экономических санкций против России, в ответ на ее войну в Украине. В частности путем введения контроля за капиталом и торговых тарифов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times (FT).
Как пишет Financial Times со ссылкой на пятерых информированных чиновников, Брюссель рассматривает правовые механизмы, которые позволят продлить санкции без единодушного одобрения всех стран-членов.
Под угрозой оказываются замороженные российские активы на сумму 200 млрд евро, преимущественно в Бельгии. Европейская комиссия рассматривает возможность переноса этих ограничений на другую правовую основу.
Речь идет о введении капитального контроля и тарифов, которые не требуют единодушной поддержки всех 27 стран-членов.
Причиной таких действий стали угрозы премьера Венгрии Виктора Орбана заблокировать продление действующих ограничений, срок которых истекает в конце июля.
Новый 17-й пакет санкций, в частности против компаний в Китае и третьих странах, ожидают ввести в начале следующей недели.
Кроме того, комиссия планирует ввести запрет на новые газовые контракты с Россией и подготовить предложения по пошлинам на обогащенный уран, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от Москвы.
Однако часть дипломатов выражает беспокойство относительно юридических рисков таких мер.
Возможно ужесточение санкций против РФ
8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел важный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После разговора Трамп заявил в своем блоге на платформе Truth, что если Россия нарушит режим прекращения огня, Соединенные Штаты вместе с партнерами введут новые санкции.
Эту позицию поддержал и канцлер Германии Фридрих Мерц, который 9 мая отметил, что прекращение огня является необходимым условием для заключения "настоящего мирного договора". В противном случае, по словам Мерца, Россия должна быть готова к новым санкциям.
В то же время Польша активно работает над утверждением 17-го пакета санкций ЕС против России, который должен быть принят до 1 июля. Новый пакет предусматривает ограничения на экспорт химических веществ и введение санкций против российских компаний.
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС
Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.
Кроме того, он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.
В апреле венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают вступление Украины в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.
Орбан также назвал вступление Украины в ЕС "экономическим самоубийством".
Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, Европейский Союз имеет понимание, как действовать, если вето Венгрии относительно вступления Украины не будет преодолено. Рассматривается план Б и план В.
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