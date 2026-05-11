ЕС готовит новый удар по РФ, чтобы заставить Путина к миру этим летом, - Politico

Европа готовит новый пакет санкций против России. На этот раз основной акцент планируют сделать на борьбе с так называемым "теневым флотом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание, в ЕС считают, что перекрытие этого канала позволит существенно сократить доходы Кремля и усилить экономическое давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он отказался от своих максималистских требований в любой мирной сделке с Украиной.

Ожидается, что 21-й пакет санкций вероятно, будет введен в конце июня или в начале июля, он также будет направлен против российских банков, финансовых учреждений и военно-промышленных компаний, а также фирм, продающих украденное украинское зерно.

Чиновники также видят возможность продвинуться вперед с санкциями, ранее заблокированными бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Среди них меры, направленные против высокопоставленных членов Русской православной церкви, в частности, ее лидера, патриарха Кирилла, близкого союзника Путина.

Европейская комиссия может также возобновить идею запрета на морские перевозки российских судов, которая до сих пор блокировалась Мальтой и Грецией, заявил один из дипломатов.

В Брюсселе убеждены, что российская экономика сейчас переживает один из самых сложных периодов с начала полномасштабной войны.

Экономический советник ЕС Валдис Домбровскис заявил, что Россия находится под давлением "стагфляционного шока". Именно поэтому, по его словам, сейчас не время ослаблять санкционное давление.

Европейские чиновники также считают, что Украина имеет значительно более сильные позиции, чем год назад. Этому способствуют финансовая поддержка ЕС объемом 90 млрд евро, успехи на поле боя, развитие собственного дальнобойного вооружения и психологический эффект от срыва российских планов вокруг празднования 9 мая в Москве.

"Союзники Украины утверждают, что летний удар может сыграть в пользу Киева, поскольку у власти новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, в Иране может быть заключено длительное прекращение огня, а промежуточные выборы в США в ноябре могут переориентировать внимание американцев на мирный процесс", - пишет Politico.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерены удвоить этот "импульс" и "хотят ввести большой пакет" санкций, заявил второй высокопоставленный чиновник ЕС, который непосредственно участвовал в подготовке ограничений.